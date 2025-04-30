Bereket Ekmeği

Hamuru plastik bir kaba alıp kapağını kapatın veya üstünü temiz bir mutfak beziyle örtün. Mayalanması için yarım saat bekletin. Mayalanan hamurun dört tarafından tutarak bohça şeklinde katlayın. Bu katlama işlemini 1-2 saat arayla toplamda 4 kez tekrarlayın.