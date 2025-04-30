Bereket Ekmeği
Ev yapımı “Bereket Ekmeği” tarifi: Kolay adımlarla mayalı, bol malzemeli ve yumuşacık dokulu ekmek tarifi. Sofralarınıza doyurucu lezzet ve bereket katın!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ekşi mayayı 1.5 su bardağı suyla karıştırın. Bu karışıma unlarınızı ekleyin ve 2-3 dakika boyunca homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Ardından hamuru 1-2 saat dinlenmeye bırakın.
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2
Dinlenen hamura, tuzu 20 ml su ile sulandırarak ekleyin ve yaklaşık 2 dakika yoğurun. Ardından kalan tüm malzemeleri de hamura ekleyin. Karışımı 5-6 dakika boyunca yoğurmaya devam edin.
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3
Hamuru plastik bir kaba alıp kapağını kapatın veya üstünü temiz bir mutfak beziyle örtün. Mayalanması için yarım saat bekletin. Mayalanan hamurun dört tarafından tutarak bohça şeklinde katlayın. Bu katlama işlemini 1-2 saat arayla toplamda 4 kez tekrarlayın.
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4
Mayalanma işlemi tamamlanan hamuru tezgaha alın ve hamur kesici kullanarak yuvarlayın. Tezgah üzerinde 1-2 saat dinlendirin. Ardından katlayarak şekil verin ve ekmek dinlendirme sepetine yerleştirin. Üzerini temiz bir mutfak beziyle örtüp buzdolabına kaldırın. Bir gece bekletin; bu süre 14 saate kadar uzayabilir.
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5
Fırınınızı 250 dereceye ısıtın ve dökme tencereyi kapağı kapalı bir şekilde fırının içine koyarak 1-2 saat kızdırın. Bu sırada hamuru dolaptan çıkarın ve sepetten yağlı kağıda ters çevirin. Keskin bir bıçak veya jilet yardımıyla hamurun üzerine kesikler atın. Hazırladığınız hamuru, yağlı kağıtla birlikte kızgın tencerenin içine yerleştirip kapağını kapatın. Ardından fırının sıcaklığını 220 dereceye düşürerek tencereyi tekrar fırına koyun.
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6
Tencerenin kapağı kapalı olarak 1-2 saat pişirin. Sürenin sonunda kapağı açarak hamuru 1-2 saat daha pişirmeye devam edin. İyice kızardığında fırından çıkarıp bir telin üzerinde soğumaya bırakın. Tamamen soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.
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