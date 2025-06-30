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Avokadolu Ekmek

Avokadolu Ekmek
ORTA 30 DAKİKA

Avokadolu ekmek tarifiyle güne sağlıklı bir başlangıç yapın!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Avokadonun kabuğunu soyun ve çekirdeğini çıkarın. Bir çatal veya ezici yardımıyla püre haline getirin. Kararmaması için üzerine limon suyunu ekleyin ve iyice karıştırın.

  • 2

    Ilık suyun içine maya ve şekeri ilave ederek karıştırın, 5-10 dakika bekletin.

  • 3

    Geniş bir hamur yoğurma kabına unu eleyin. Üzerine tuzu ekleyin. Ortasını havuz gibi açıp mayalı suyu, avokado püresini ve zeytinyağını ilave edin.

  • 4

    Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini temiz bir bez ile örterek oda sıcaklığında 1 saat dinlendirin. Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alıp hafifçe yoğurun.

  • 5

    Yaklaşık 22-25 cm uzunluğunda baton ekmek kalıbını yağlayın. Hamuru kalıba koyup elinizle eşit şekilde yayın.

  • 6

    Kalıbın üzerini temiz bir bezle örtüp oda sıcaklığında 30 dakika daha bekletin.

  • 7

    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkan ekmeği kalıpta 5 dakika bekletin. Tel ızgara üzerinde tamamen soğumaya bırakın. Dilimleyerek servis yapın.

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