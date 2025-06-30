Avokadolu Ekmek
Malzemeler
Yapılışı
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1
Avokadonun kabuğunu soyun ve çekirdeğini çıkarın. Bir çatal veya ezici yardımıyla püre haline getirin. Kararmaması için üzerine limon suyunu ekleyin ve iyice karıştırın.
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2
Ilık suyun içine maya ve şekeri ilave ederek karıştırın, 5-10 dakika bekletin.
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3
Geniş bir hamur yoğurma kabına unu eleyin. Üzerine tuzu ekleyin. Ortasını havuz gibi açıp mayalı suyu, avokado püresini ve zeytinyağını ilave edin.
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4
Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini temiz bir bez ile örterek oda sıcaklığında 1 saat dinlendirin. Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgaha alıp hafifçe yoğurun.
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5
Yaklaşık 22-25 cm uzunluğunda baton ekmek kalıbını yağlayın. Hamuru kalıba koyup elinizle eşit şekilde yayın.
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6
Kalıbın üzerini temiz bir bezle örtüp oda sıcaklığında 30 dakika daha bekletin.
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7
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Fırından çıkan ekmeği kalıpta 5 dakika bekletin. Tel ızgara üzerinde tamamen soğumaya bırakın. Dilimleyerek servis yapın.
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