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Baharatlı Ekşi Mayalı Bonbon Ekmek

Baharatlı Ekşi Mayalı Bonbon Ekmek
ORTA

Baharatlı Ekşi Mayalı Bonbon Ekmek: Ekşi mayanın eşsiz aroması ve baharatların büyüleyici dokunuşuyla, her lokmada unutulmaz bir lezzet!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Ekşi mayayı derin bir kapta 225 ml su ile karıştırın. Üzerine unları ekleyin ve 2-3 dakika homojen olana kadar karıştırın. Yarım saat bekletip, otoliz olması için bekletin.
  • 2
    Küçük bir kaba tuzu koyup üzerine 20 gram su ilave edin ve tuzu eritin. Hamurun üzerine aktarıp 2 dakika yoğurun.
  • 3
    Ay çekirdeği ve baharatları da ekleyip 5-6 dakika daha yoğurun. Plastik bir kaba alıp kapağını kapatın ya da üzerini temiz bir mutfak bezi ile örtün. Üzeri kapalı şekilde yarım saat dinlendirin.
  • 4
    Dinlenen hamuru 4 tarafından bohça gibi katlayın. Katlama işlemini yarım saatte bir 4 kez tekrarlayın. Hamuru mutfak tezgahına alın. Bir hamur kesici yardımıyla tezgahta yuvarlayın. Burada da yarım saat bekletin.
  • 5
    Yarım saatin ardından 100 gramlık bezelere ayırın. Bezeleri yuvarlayıp top haline getirin.
  • 6
    Ekmek bezelerini bir tepsiye dizip üzerini temiz bir mutfak bezi ile örtün. Bu şekilde buzdolabına kaldırın ve 1 gece bekletin. Hamurunuz buzdolabında 14 saate kadar bekleyebilir.
  • 7
    Ekmekleri buzdolabından çıkardıktan sonra ortam sıcaklığında yarım saat bekletin. Bezelerin üzerini keskin bir bıçakla + şeklinde kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkarıp mutfak teli üzerinde soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.

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