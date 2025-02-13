Baharatlı Ekşi Mayalı Bonbon Ekmek
Baharatlı Ekşi Mayalı Bonbon Ekmek: Ekşi mayanın eşsiz aroması ve baharatların büyüleyici dokunuşuyla, her lokmada unutulmaz bir lezzet!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ekşi mayayı derin bir kapta 225 ml su ile karıştırın. Üzerine unları ekleyin ve 2-3 dakika homojen olana kadar karıştırın. Yarım saat bekletip, otoliz olması için bekletin.
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2
Küçük bir kaba tuzu koyup üzerine 20 gram su ilave edin ve tuzu eritin. Hamurun üzerine aktarıp 2 dakika yoğurun.
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3
Ay çekirdeği ve baharatları da ekleyip 5-6 dakika daha yoğurun. Plastik bir kaba alıp kapağını kapatın ya da üzerini temiz bir mutfak bezi ile örtün. Üzeri kapalı şekilde yarım saat dinlendirin.
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4
Dinlenen hamuru 4 tarafından bohça gibi katlayın. Katlama işlemini yarım saatte bir 4 kez tekrarlayın. Hamuru mutfak tezgahına alın. Bir hamur kesici yardımıyla tezgahta yuvarlayın. Burada da yarım saat bekletin.
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5
Yarım saatin ardından 100 gramlık bezelere ayırın. Bezeleri yuvarlayıp top haline getirin.
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6
Ekmek bezelerini bir tepsiye dizip üzerini temiz bir mutfak bezi ile örtün. Bu şekilde buzdolabına kaldırın ve 1 gece bekletin. Hamurunuz buzdolabında 14 saate kadar bekleyebilir.
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7
Ekmekleri buzdolabından çıkardıktan sonra ortam sıcaklığında yarım saat bekletin. Bezelerin üzerini keskin bir bıçakla + şeklinde kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkarıp mutfak teli üzerinde soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra dilimleyip servis yapın.
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