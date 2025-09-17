Siyez Unlu ve Yulaflı Bagel
Dışı çıtır, içi yumuşacık ve sıcacık... Siyez Unlu ve Yulaflı Bagel, en sevdiğiniz peynirler, şarküteri veya sebzelerle mükemmel bir uyum yakalar.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Yoğurt, unlar, kabartma tozu ve tuzu bir kapta spatula ile karıştırın.
-
2
Hamur toparlanınca unlanmış tezgahta hafifçe yoğurun.
-
3
Hamuru 4 parçaya bölün, zeytinyağlı elinizle yuvarlak şekil verin. Ortasına parmağınızla delik açın.
-
4
Üzerine yumurta sarısı sürün, susam, çörek otu, İtalyan baharat karışımı baharat karışımına bulayın.
-
5
Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında 20-25 dakika pişirin.
-
6
Ilındıktan sonra servis yapın.
