Tarif Ara
Giriş Yap Üye ol
Öğünler Düşük Glutenli Ekmekler Siyez unlu ve yulaflı bagel

Siyez Unlu ve Yulaflı Bagel

Siyez Unlu ve Yulaflı Bagel
ORTA 30 DAKİKA

Dışı çıtır, içi yumuşacık ve sıcacık... Siyez Unlu ve Yulaflı Bagel, en sevdiğiniz peynirler, şarküteri veya sebzelerle mükemmel bir uyum yakalar.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yoğurt, unlar, kabartma tozu ve tuzu bir kapta spatula ile karıştırın.

  • 2

    Hamur toparlanınca unlanmış tezgahta hafifçe yoğurun.

  • 3

    Hamuru 4 parçaya bölün, zeytinyağlı elinizle yuvarlak şekil verin. Ortasına parmağınızla delik açın.

  • 4

    Üzerine yumurta sarısı sürün, susam, çörek otu, İtalyan baharat karışımı baharat karışımına bulayın.

  • 5

    Önceden ısıtılmış 180 derece fanlı fırında 20-25 dakika pişirin.

  • 6

    Ilındıktan sonra servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Bağ Bozumu Sofrası
  • Bağışıklık Dostu Mevsim Menüleri
  • Konuk Şef Can Aras'la Sofraya Özel
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Tahıllı Ekmek
ZOR

Tahıllı Ekmek

Mısır Unu Ekmeği
KOLAY 15 DAKİKA

Mısır Unu Ekmeği

Mısır Ekmeği
ORTA 15 DAKİKA

Mısır Ekmeği

Zerdeçallı ve Otlu Ekmek
ZOR 50 DAKİKA

Zerdeçallı ve Otlu Ekmek