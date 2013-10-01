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Yüksük Çorbası Tarifi

Yüksük Çorbası Tarifi
ORTA

Makarna çorbası soğuk kış aylarında sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bir çorba olacak. İşte makarna çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Akşamdan ıslattığınız nohudu 4 çay bardağı suyla haşlayın ve süzün Tencereye yağı koyun, unu ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun.
  • 2
    Salçayı katıp, biraz daha kavurun. 6 su bardağı suyu ekleyerek kaynamasını bekleyin. Karışım kaynamaya başladığında mantı ve önceden yarım haşladığınız nohudu ilave edin.
  • 3
    Tuz, pul biber ve nar ekşisini de ekleyip, mantılar pişene kadar kaynatın. Üzerine nane serpin ve sıcak olarak servis yapın.

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