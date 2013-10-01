Yüksük Çorbası Tarifi
Makarna çorbası soğuk kış aylarında sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceğiniz bir çorba olacak. İşte makarna çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Akşamdan ıslattığınız nohudu 4 çay bardağı suyla haşlayın ve süzün Tencereye yağı koyun, unu ekleyerek pembeleşinceye kadar kavurun.
-
2
Salçayı katıp, biraz daha kavurun. 6 su bardağı suyu ekleyerek kaynamasını bekleyin. Karışım kaynamaya başladığında mantı ve önceden yarım haşladığınız nohudu ilave edin.
-
3
Tuz, pul biber ve nar ekşisini de ekleyip, mantılar pişene kadar kaynatın. Üzerine nane serpin ve sıcak olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
- Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
- Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL