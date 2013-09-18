Yoğurtlu Buğday Çorbası Tarifi
Doyurucu ve lezzetli yoğurtlu buğday çorbasını daha önce hiç denemediyseniz ve akşama ne yapsam diye düşünüyorsanız daha fazla arayış içerisinde olmanıza gerek kalmadı. Yoğurtlu buğday çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir gün önceden ıslatılan buğdayı haşlayın. Haşlanınca suyundan bir kase kadarını ayırıp soğutun.
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2
Süzme yoğurdun hafif ekşi bir tatta olması gerekiyor. Ekşi değilse yoğurdu 2 saat dışarda bekletin. Soğuyan buğday suyuna süzme yoğurdu katıp, çırpın. Tenceredeki kalan buğday suyuyla karıştırın.Tereyağını tavada yakın. Kırmızı toz biberi ilave edin. Çorbanın üzerine gezdirin. Tencereyi ocaktan alıp, tuzunu ayarlayın. Naneyi kıyın. Çorbanın üzerine ekleyip, servis yapın.
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