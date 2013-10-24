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Yeşil Domatesli Çorba Tarifi

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Yemeklerimizin vazgeçilmezlerinden biridir çorba. Yeşil domates çorbası tadıyla ve lezzetiyle sofralarınızda farklı bir yer edecek. Yeşil domates çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yeşil domatesleri küp şeklinde doğrayın ve bir kenara alın. Kıyılmış soğanı zeytinyağında soteleyin. Küp doğranmış kırmızı biber ve kabuğu soyulup, küp doğranmış domatesi ilave edip, sotelemeye devam edin. Suyun içinde salçayı açın ve tencereye katın.
  • 2
    Su kaynayınca yeşil domates ve bulguru ekleyin. Kısık ateşte domates ve bulgur yumuşayana kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alın ve limon tuzu ile tuz ekleyin. Kıyılmış dereotu katıp, karıştırın ve sıcak olarak servis yapın.

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