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Yer elması Çorbası Tarifi

Yer elması Çorbası Tarifi
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B ve C vitamini, yüksek lif ve mineral içeriğinin yanı sıra kan şekerini dengeleyici özelliği yer elmasının birçok faydası arasında ilk akla gelenler. Yer elması çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yer elmalarını soyup, kararmaması için soğuk suda bekletin. İrice doğradığınız yer elmalarını, havuçları ve yemeklik doğranmış soğanı bir tencereye alıp üzerine suyu ilave edin.
  • 2
    Tereyağı ve tuzu ekleyip ocağa oturtun. Orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Muskatı ve limonun suyunu ekleyip blenderden geçirin. Nane yaprakları ve kırmızı biberle süsleyerek servis yapabilirsiniz..

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