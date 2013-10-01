Yer elması Çorbası Tarifi
B ve C vitamini, yüksek lif ve mineral içeriğinin yanı sıra kan şekerini dengeleyici özelliği yer elmasının birçok faydası arasında ilk akla gelenler. Yer elması çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yer elmalarını soyup, kararmaması için soğuk suda bekletin. İrice doğradığınız yer elmalarını, havuçları ve yemeklik doğranmış soğanı bir tencereye alıp üzerine suyu ilave edin.
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2
Tereyağı ve tuzu ekleyip ocağa oturtun. Orta ateşte sebzeler yumuşayana kadar pişirin. Muskatı ve limonun suyunu ekleyip blenderden geçirin. Nane yaprakları ve kırmızı biberle süsleyerek servis yapabilirsiniz..
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