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Yayla Çorbası Tarifi

Yayla Çorbası Tarifi
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Mutfakların vazgeçilmezi olan yayla çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Pirinci yıkayıp süzün. 6 su bardağı su ekleyip haşlayın. Ayrı bir yerde yoğurt, kalan 1 su bardağı su ve yumurtayı çırpın.
  • 2
    Ocağın altını kısıp, yoğurtlu karışımı azar azar ve karıştırarak ilave edin.
  • 3
    2 dakika daha kaynatın. Ayçiçek yağ ve tuz ekleyip ocaktan alın. Arzuya göre kuru nane ilave edip servis yapın.

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