Yalancı Paça Çorbası Tarifi

Et suyunu su ile birlikte bir tencereye alıp, kaynatın. Eti içine katın ve yumuşayana kadar pişirin. Terbiye için derin bir kapta yumurta ve unu çırpın. Üzüm sirkesi ile dövülmüş sarımsağı ekleyip, karıştırın ve çorbanın suyundan bir kepçe alıp, içine katın.

Daha sonra terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya eklerken bir yandan da karıştırın. Bu şekilde kısık ateşte 5 dakika daha kaynatın ve tuzunu ekleyip, tencereyi ocaktan alın. Üzeri için tereyağını eritip, pul biber serpin ve çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.