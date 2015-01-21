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Sofra Çorba Yalancı paça çorbası tarifi
Yalancı Paça Çorbası Tarifi

YALANCI PAÇA ÇORBASI TARİFİ

Harika paça tadında, sarımsaklı sirkeli içinizi ısıtacak bir çorbadır. Peki yalancı paça çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

6 Porsiyon
40 Dakika
Zorluk Derecesi Kolay

MALZEMELER

    200 gram çok küçük doğranmış kuzu eti

    2 su bardağı et suyu

    5 su bardağı su

    Terbiye için:

    1 adet yumurta

    1 yemek kaşığı un

    7 diş sarımsak

    1 çay bardağı üzüm sirkesi

    Tuz

    Üzerine:

    1 yemek kaşığı tereyağı

    Pul biber

Et suyunu su ile birlikte bir tencereye alıp, kaynatın. Eti içine katın ve yumuşayana kadar pişirin. Terbiye için derin bir kapta yumurta ve unu çırpın. Üzüm sirkesi ile dövülmüş sarımsağı ekleyip, karıştırın ve çorbanın suyundan bir kepçe alıp, içine katın.

Daha sonra terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya eklerken bir yandan da karıştırın. Bu şekilde kısık ateşte 5 dakika daha kaynatın ve tuzunu ekleyip, tencereyi ocaktan alın. Üzeri için tereyağını eritip, pul biber serpin ve çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.

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