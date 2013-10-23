Tarif Ara
Öğünler Çorba Toyga çorbası

Toyga Çorbası

Toyga Çorbası
ORTA

Yoğurt, dövme ve yarmadan oluşan, mis kokusuyla nanenin de katıldığı nefis bir çorba ile karşınızdayız. Toyga çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Nohut ve buğdayı bir gece önceden ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün sularını süzüp yine ayrı kaplarda yumuşayana dek haşlayın.
  • 2
    5 su bardağı suyu bir tencereye alın. Üzerine nohut ve buğdayı ilave edip kaynamaya bırakın. Un ve yoğurdu bir tencereye alın. Üzerine yarım su bardağı ılık su ekleyip karıştırın.
  • 3
    Daha sonra azar azar ve sürekli karıştırarak nohudun üzerine ilave edin. Tuzunu ayarlayın ve 10 dakika pişirin. Tereyağını bir tavada eritin. Üzerine nane ve toz kırmızıbiber ekleyip, hafifçe kavurun. Pişen çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Deniz Mahsulü Çorbası
ORTA 30 DAKİKA

Deniz Mahsulü Çorbası

Ayran Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Ayran Çorbası

Topalak Çorbası Tarifi
KOLAY 15 DAKİKA

Topalak Çorbası Tarifi

Peynir Cipsli Pırasa Çorbası Tarifi
ORTA

Peynir Cipsli Pırasa Çorbası Tarifi