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Tel Şehriyeli Sebze Çorbası Tarifi

Tel Şehriyeli Sebze Çorbası Tarifi
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İçinizi ısıtacak ve karnınızı doyuracak tel şehriyeli sebze çorbası nasıl yapılır? İşte tel şehriyeli sebze çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Bir tencerede tereyağını eritin. Küp doğranan kabak ve havucu koyup, 10 dakika kavurun. İnce uzun doğranmış kırmızı biberleri ilave edin. 5 dakika daha kavurun.
  • 2
    1 tatlı kaşığı un ilave ederek, 1-2 dakika daha kavurun. Salçayı ekleyin. Bir iki çevirin. 5 su bardağı su ekleyin. Su kaynayınca, tel şehriyeyi ilave edip, şehriye yumuşayana kadar kaynatın. İnce kıyılmış maydanozla servis yapın.

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