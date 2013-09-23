Tel Şehriyeli Sebze Çorbası Tarifi

1 tatlı kaşığı un ilave ederek, 1-2 dakika daha kavurun. Salçayı ekleyin. Bir iki çevirin. 5 su bardağı su ekleyin. Su kaynayınca, tel şehriyeyi ilave edip, şehriye yumuşayana kadar kaynatın. İnce kıyılmış maydanozla servis yapın.