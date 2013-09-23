Tel Şehriyeli Sebze Çorbası Tarifi
İçinizi ısıtacak ve karnınızı doyuracak tel şehriyeli sebze çorbası nasıl yapılır? İşte tel şehriyeli sebze çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir tencerede tereyağını eritin. Küp doğranan kabak ve havucu koyup, 10 dakika kavurun. İnce uzun doğranmış kırmızı biberleri ilave edin. 5 dakika daha kavurun.
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2
1 tatlı kaşığı un ilave ederek, 1-2 dakika daha kavurun. Salçayı ekleyin. Bir iki çevirin. 5 su bardağı su ekleyin. Su kaynayınca, tel şehriyeyi ilave edip, şehriye yumuşayana kadar kaynatın. İnce kıyılmış maydanozla servis yapın.
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