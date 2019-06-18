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Taze Soğanlı Mantar Çorbası Tarifi

ORTA

Tam bir şifa kaynağı olan taze soğanlı mantar çorbası nasıl hazırlanır? Taze soğanlı mantar çorbası nasıl yapılır? İşte sizlere taze soğanlı mantar çorbası tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Taze soğanı ince kıyıp 1 yemek kaşığı tereyağında soteleyin ve kenara alın. Kalan tereyağını bir tencereye alıp, unun rengi dönene dek kavurun. İnce doğranmış mantarı ilave edip 3 dakika daha kavurun. Üzerine azar azar su eklerken bir yandan da topaklanmasını önlemek için kaynayana dek sürekli karıştırın. Kaynamaya başlayınca taze soğanı çorbaya katın. Tuz ve köriyi ilave ettikten sonra 10-15 dakika daha kaynatıp, ocaktan alın.

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