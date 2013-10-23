Taze Bakla Çorbası
Taze bakla çorbası oldukça kolay, leziz ve doyurucudur. Tazı bakla çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Baklaları ayıklayıp, küçük doğrayın. Küp doğranmış soğan, tereyağı ve baklayı, soğan pembeleşene dek, yaklaşık 5 dakika arada karıştırarak kavurun.
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2
Su ekleyip, bakla yumuşayana dek pişirin. Terbiye için yoğurt, yumurta ve unu iyice çırpın. Çorbanın kaynayan suyundan 2-3 yemek kaşığı alıp terbiyeye ekleyin ve karıştırın.
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3
Terbiyeyi karıştırarak çorbaya ilave edin. Ocaktan alıp, üzerine kıyılmış dereotu serperek servis yapın.
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