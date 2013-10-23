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Taze Bakla Çorbası

Taze Bakla Çorbası
ORTA

Taze bakla çorbası oldukça kolay, leziz ve doyurucudur. Tazı bakla çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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