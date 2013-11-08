Tarif Ara
Öğünler Çorba Tavuklu şehriye çorbası tarifi

Tavuklu Şehriye Çorbası Tarifi

Tavuklu Şehriye Çorbası Tarifi
KOLAY

Lezzetli bir çorba olan tavuklu şehriye çorbası nasıl hazırlanır? İşte tavuklu şehriye çorbası...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tavuk göğsünü 2 su bardağı suda haşlayın ve sudan çıkarıp, elinizle didikleyin. Kıyılmış soğanı zeytinyağında hafif kavurun. Rendelenmiş havuç ve kıyılmış biberi de ekleyip, 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.
  • 2
    Tavuğu haşladığınız suyu ve kalan 3 su bardağı suyu ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra tuzunu ve karabiberini ayarlayıp, tavuk eti ile şehriyeyi katın. Kısık ateşte 7-8 dakika pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın. Kıyılmış maydanoz ekleyip, sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
  • Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
  • 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Sebzeli ve Tavuklu Mercimek Çorbası
ORTA 15 DAKİKA

Sebzeli ve Tavuklu Mercimek Çorbası

Tarhanalı Kuzu Paça Çorbası Tarifi
ORTA 105 DAKİKA

Tarhanalı Kuzu Paça Çorbası Tarifi

Balık Çorbası
KOLAY 45 DAKİKA

Balık Çorbası

DİLŞAT YAŞAR
Şiveydiz
KOLAY 10 DAKİKA

Şiveydiz