Tavuklu Şehriye Çorbası Tarifi
Lezzetli bir çorba olan tavuklu şehriye çorbası nasıl hazırlanır? İşte tavuklu şehriye çorbası...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tavuk göğsünü 2 su bardağı suda haşlayın ve sudan çıkarıp, elinizle didikleyin. Kıyılmış soğanı zeytinyağında hafif kavurun. Rendelenmiş havuç ve kıyılmış biberi de ekleyip, 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.
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2
Tavuğu haşladığınız suyu ve kalan 3 su bardağı suyu ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra tuzunu ve karabiberini ayarlayıp, tavuk eti ile şehriyeyi katın. Kısık ateşte 7-8 dakika pişirdikten sonra tencereyi ocaktan alın. Kıyılmış maydanoz ekleyip, sıcak olarak servis yapın.
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