Tarhunlu Çorba Tarifi
Gaziantep'in en meşhur tariflerinden biri olan ve yapılışı yüzyıllara dayanan, lezzetini tarhun otundan alan çorba. Peki tarhunlu çorba nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Köfte için kıymayı bir kaba alıp üzerine, ince kıyılmış tarhun, rendelenmiş soğan, tuz, karabiber ve yenibahar ilave edip yoğurun. Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp küçük köfteler hazırlayın. Mercimeği haşlayıp süzün. Ayçiçek yağı bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğan ve köfteleri 5 dakika kavurun.
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2
Salçayı ilave edip, bir-iki dakika daha kavurun. Suyu ilave edin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kaynamaya başlayınca mercimek ve erişteyi ekleyin. Erişte yumuşayana kadar pişirin. Yapraklarına ayırdığınız ya da ince kıydığınız tarhunu tencereye ilave edin. Bir iki taşım kaynatıp ocaktan alın.
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