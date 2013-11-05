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Tahıl Çorbası Tarifi

Tahıl Çorbası Tarifi
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Tahıl çorbası sofranızda yerini alması gereken şifa dolu bir çorba. Tahıl çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Buğday ve nohudu bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün buğday, nohut ve mercimeği ayrı ayrı haşlayın.
  • 2
    Tereyağını tencereye alıp eritin. Un ilave edip kavurun. Salça ve küp doğranmış domates ekleyip, kavurmaya devam edin. Su, buğday, nohut ve yeşil mercimek ekleyip pişmeye bırakın.
  • 3
    Tuz ve karabiberini ayarlayın. Sıcak olarak servis yapın.

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