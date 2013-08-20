Süzme Mercimek Çorbası Tarifi
Süzme mercimek çorbası tarifiyle mutluluk sebebi akşam yemeklerinin başlangıcını hazırlayalım. Süzme mercimek çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Mercimeği yıkayıp tencereye aktarın. Üzerine yağı, ince kıyılmış soğanı, kimyonu, suyu, dövülmüş sarımsakları, tuzu, karabiberi ve köriyi ekleyin.
-
2
Tencerenin kapağını kapatarak, mercimek iyice yumuşayana dek, 20-25 dakika çorbayı kaynatın. Sonrasında blenderden geçirin. Pul biber ve nane ekleyerek sıcak servis yapın.
