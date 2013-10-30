Sütlü ve Köfteli Ispanak Çorbası Tarifi

Çorba için unu bir tencereye alın ve tereyağı ile birlikte pembeleşene kadar kavurun. Süt ve suyu ilave edin. Koyulaşana kadar arada bir karıştırarak pişirin. Kıyılmış ıspanak ve pişen köfteleri de ekledikten sonra kısık ateşte 15 dakika daha pişirin.