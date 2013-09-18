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Soğuk Yaz Çorbası Tarifi

Soğuk Yaz Çorbası Tarifi
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Yaz aylarında içinizi serinletecek olan soğuk yaz çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Aşurelik buğdayı geceden ıslatıp, üzerini geçecek kadar su ilave edin. Ertesi gün buğdayı haşlayın. Kabakları küçük küçük doğrayıp, haşlanan buğdaya ilave edin.
  • 2
    Kabaklar pişince, yoğurda 1 adet yumurta ekleyip, çırpma teli ile iyice karıştırın. Çorbadan çok az ilave ederek ılıştırın. Kesilmemesi için yavaş yavaş yoğurdu çorbaya katarak karıştırın.
  • 3
    Soğumaya bırakın. Daha sonra çorbaya ince kıyılmış dereotu veya nane katarak, kaselere alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Tuzunu ayarlayın. Dilerseniz birkaç buz parçası ile soğuk olarak servis yapın.

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