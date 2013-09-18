Soğuk Yaz Çorbası Tarifi
Yaz aylarında içinizi serinletecek olan soğuk yaz çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Aşurelik buğdayı geceden ıslatıp, üzerini geçecek kadar su ilave edin. Ertesi gün buğdayı haşlayın. Kabakları küçük küçük doğrayıp, haşlanan buğdaya ilave edin.
-
2
Kabaklar pişince, yoğurda 1 adet yumurta ekleyip, çırpma teli ile iyice karıştırın. Çorbadan çok az ilave ederek ılıştırın. Kesilmemesi için yavaş yavaş yoğurdu çorbaya katarak karıştırın.
-
3
Soğumaya bırakın. Daha sonra çorbaya ince kıyılmış dereotu veya nane katarak, kaselere alın. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Tuzunu ayarlayın. Dilerseniz birkaç buz parçası ile soğuk olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL