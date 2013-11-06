Soğuk Domates Çorbası Tarifi
Yaz sıcaklarında serinletecek soğuk domates çorbası tarifi... Soğuk Çorba Nasıl Yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Domateslerin kabuklarını soyup, küp doğrayın. İçinden 1 kahve fincanı kadarını kenara ayırın. Su, sirke, sarımsak, tuz ve karabiberi bir tencereye alıp ocağa oturtun.
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2
Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra içinden bir süzgeç yardımıyla sarımsakları çıkarın. Doğranmış domates, iri kıyılmış fesleğen ve yapraklarına ayrılmış biberiyeyi üzerine katın. Karıştırıp ocağı kapatın. Çorbayı blenderden geçirin.
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3
Ilındıktan sonra buzdolabına alın. İyice soğuduktan sonra kaselere aktarın. Ayırdığınız domates ve süzgeçle çıkardığınız sarımsağı karıştırıp, kaselerin üzerilerine ekledikten sonra servis yapın.
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