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Soğuk Domates Çorbası Tarifi

Soğuk Domates Çorbası Tarifi
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Yaz sıcaklarında serinletecek soğuk domates çorbası tarifi... Soğuk Çorba Nasıl Yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Domateslerin kabuklarını soyup, küp doğrayın. İçinden 1 kahve fincanı kadarını kenara ayırın. Su, sirke, sarımsak, tuz ve karabiberi bir tencereye alıp ocağa oturtun.

  • 2

    Kaynamaya başladıktan 5 dakika sonra içinden bir süzgeç yardımıyla sarımsakları çıkarın. Doğranmış domates, iri kıyılmış fesleğen ve yapraklarına ayrılmış biberiyeyi üzerine katın. Karıştırıp ocağı kapatın. Çorbayı blenderden geçirin.

  • 3

    Ilındıktan sonra buzdolabına alın. İyice soğuduktan sonra kaselere aktarın. Ayırdığınız domates ve süzgeçle çıkardığınız sarımsağı karıştırıp, kaselerin üzerilerine ekledikten sonra servis yapın.

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