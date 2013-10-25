Siyah Pirinçli Çorba Tarifi
Ömrü uzattığına inanılan ve yaşam pirinci olarak bilinen siyah pirinç çorbası tarifi. Siyah pirinç çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Siyah pirinci derin bir kaba alın ve üzerine geçecek kadar su ilave edip, 1 saat bekletin. Daha sonra süzün ve duru suyu çıkana kadar yıkayın. Süzdükten sonra bir kenara alın. Kıyılmış biberi tereyağında soteleyin.
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2
Rendelenmiş domatesi ekleyip, 1-2 dakika daha sotelemeye devam edin. Pirinç ve 8 su bardağı su katıp, yumuşayana kadar pişirin. En son kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ilave edin. Sıcak olarak servis yapın.
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