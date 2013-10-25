Tarif Ara
Öğünler Çorba Siyah pirinçli çorba tarifi

Siyah Pirinçli Çorba Tarifi

KOLAY

Ömrü uzattığına inanılan ve yaşam pirinci olarak bilinen siyah pirinç çorbası tarifi. Siyah pirinç çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Siyah pirinci derin bir kaba alın ve üzerine geçecek kadar su ilave edip, 1 saat bekletin. Daha sonra süzün ve duru suyu çıkana kadar yıkayın. Süzdükten sonra bir kenara alın. Kıyılmış biberi tereyağında soteleyin.
  • 2
    Rendelenmiş domatesi ekleyip, 1-2 dakika daha sotelemeye devam edin. Pirinç ve 8 su bardağı su katıp, yumuşayana kadar pişirin. En son kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiber ilave edin. Sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Süzme Mercimek Çorbası Tarifi
ORTA 10 DAKİKA

Süzme Mercimek Çorbası Tarifi

Kremalı Enginar Çorbası
ORTA 15 DAKİKA

Kremalı Enginar Çorbası

Mahluta Çorbası Tarifi
KOLAY 15 DAKİKA

Mahluta Çorbası Tarifi

Hamurlu Kuzu Eti
ORTA 15 DAKİKA

Hamurlu Kuzu Eti