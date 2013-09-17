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Sımmısaklı Pirinç Çorbası Tarifi

Sımmısaklı Pirinç Çorbası Tarifi
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Sarımsaklı pirinç çorbası için tarif ve malzemeler. Sarımsaklı pirinç çorbası nasıl yapılmalıdır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tencereye tereyağını, yıkanmış pirinci, suyu ve tuzu alıp, ağır ateşte 20 dakika pişirin. Pirinç pişince, ılınmaya bırakın.
  • 2
    Bu arada yoğurda, dövülmüş sarımsakları katıp çırpın. Ilınan çorbaya, yoğurtlu karışımı katıp karıştırın.
  • 3
    Üzeri için, tereyağına kırmızı biberi ve naneyi ilave edip hafifçe yakın. Çorbanın üzerine gezdirin.

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