Sımmısaklı Pirinç Çorbası Tarifi
Sarımsaklı pirinç çorbası için tarif ve malzemeler. Sarımsaklı pirinç çorbası nasıl yapılmalıdır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tencereye tereyağını, yıkanmış pirinci, suyu ve tuzu alıp, ağır ateşte 20 dakika pişirin. Pirinç pişince, ılınmaya bırakın.
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2
Bu arada yoğurda, dövülmüş sarımsakları katıp çırpın. Ilınan çorbaya, yoğurtlu karışımı katıp karıştırın.
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3
Üzeri için, tereyağına kırmızı biberi ve naneyi ilave edip hafifçe yakın. Çorbanın üzerine gezdirin.
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