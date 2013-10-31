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Öğünler Çorba Şehriyeli ve kırmızı mercimekli çorba tarifi

Şehriyeli ve Kırmızı Mercimekli Çorba Tarifi

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Şehriyeli ve kırmızı mercimekli çorbayı sofranızdan eksik etmemelisiniz. Şehriyeli ve kırmızı mercimek nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yemeklik doğranmış soğanı ayçiçek yağı ile birlikte tencereye alın. Kıyılmış biber ve salçayı ilave edip, kısık ateşte 1 dakika çevirin. Suyunu katın ve kaynamaya başlayınca tuzunu ayarlayın.
  • 2
    Şehriye ve yıkanmış kırmızı mercimeği ekledikten sonra yumuşayana kadar pişirin. Ocağın altını kapatıp, kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak servis yapın.

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