Şehriyeli ve Kırmızı Mercimekli Çorba Tarifi
Şehriyeli ve kırmızı mercimekli çorbayı sofranızdan eksik etmemelisiniz. Şehriyeli ve kırmızı mercimek nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yemeklik doğranmış soğanı ayçiçek yağı ile birlikte tencereye alın. Kıyılmış biber ve salçayı ilave edip, kısık ateşte 1 dakika çevirin. Suyunu katın ve kaynamaya başlayınca tuzunu ayarlayın.
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2
Şehriye ve yıkanmış kırmızı mercimeği ekledikten sonra yumuşayana kadar pişirin. Ocağın altını kapatıp, kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak servis yapın.
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