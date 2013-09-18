Salatalıklı Domates Çorbası Tarifi
Doyurucu ve lezzetli olan salatalıklı domates çorbası nasıl yapılır? İşte salatalıklı domates çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tencereye zeytinyağını alın. Sarımsakları ince kıyın. Domatesleri rendeleyin ve yağda suyunu çekene dek kavurup, soğutun.
- 2Ayrı bir yerde haşlanmış patatesi küp küp doğrayın. Salatalıkları üçe bölün ve incecik doğrayın. Dereotunu kıyın. Tuz, karabiber, kişniş, yoğurt ve suyu ekleyip, karıştırın.
- 3Tenceredeki soğuyan domatese ilave edin. Soğuk olarak servis yapın.
- 2
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