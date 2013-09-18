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Salatalıklı Domates Çorbası Tarifi

Salatalıklı Domates Çorbası Tarifi
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Doyurucu ve lezzetli olan salatalıklı domates çorbası nasıl yapılır? İşte salatalıklı domates çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Tencereye zeytinyağını alın. Sarımsakları ince kıyın. Domatesleri rendeleyin ve yağda suyunu çekene dek kavurup, soğutun.
  • 2
    Ayrı bir yerde haşlanmış patatesi küp küp doğrayın. Salatalıkları üçe bölün ve incecik doğrayın. Dereotunu kıyın. Tuz, karabiber, kişniş, yoğurt ve suyu ekleyip, karıştırın.
  • 3
    Tenceredeki soğuyan domatese ilave edin. Soğuk olarak servis yapın.

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