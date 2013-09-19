Pirpirim Aşı Tarifi
Antep yöresine ait bu tarife ister pirpirim aşı deyin, ister ekşili semizotu çorbası. Pirpirim aşır nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Öncelikle nohut, mercimek ve kuru fasulyeyi bir gece önceden ıslatın. Ertesi gün hepsini ayrı ayrı haşlayın. Daha sonra haşlama sularını süzün.
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2
Orta büyüklükte bir tencerede tereyağını eritin. İnce kıyılmış soğanı yağda kavurun. Üzerine 3 su bardağı su ve bakliyatları ilave edin. Yarım saat kadar kaynatın.
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3
Ayrı bir yerde 2 yemek kaşığı unu, 1 su bardağı suda bulamaç haline getirin. Tel süzgeçten geçirerek yavaşça çorbaya ekleyin. 10 dakika daha kaynatın.
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4
Ardından ince kıyılmış semizotunu ekleyip, birkaç dakika daha kaynatın. Tuzunu ve karabiberini ayarlayın. Tencereyi ocaktan alıp, servis yapın.
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