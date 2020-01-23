Patates Çorbası

Daha sonra blenderden geçirip pürüzsüz bir hale getirin. Yeniden tencereye alıp muskat ve karabiber ekleyin. Bir-iki taşım kaynatıp, parçalara ayrılmış chedar peyniri ve kremayı katın. Bir-iki taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.