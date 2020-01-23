Tarif Ara
Öğünler Çorba Patates çorbası

Patates Çorbası

Hem sağlıklı hem de lezzetli bir patates çorbası tarifi ! Sofralarınızı süsleyecek patates çorbası vazgeçilmez lezzetiniz olacak !

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Patates, soğan ve kerevizi temizleyip iri parçalar halinde doğrayın. Tereyağını bir tencereye alıp eritin. Üzerine sebzeleri ekleyin ve kavurun.

  • 2

    Sebzeler hafifçe kavrulduktan sonra unu ekleyip kavurmaya devam edin. Karışıma su ve tuzu da ilave edip sebzeler yumuşayana kadar pişirin.

  • 3

    Daha sonra blenderden geçirip pürüzsüz bir hale getirin. Yeniden tencereye alıp muskat ve karabiber ekleyin. Bir-iki taşım kaynatıp, parçalara ayrılmış chedar peyniri ve kremayı katın. Bir-iki taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.

  • 4

    Diğer yandan üzeri için tereyağını eritip ince doğranmış pastırmayı hafifçe kavurun. Çorbayı servis kaselerine alın. Üzerine pastırma, chedar peyniri ve frenk soğanı ekleyerek servis yapın

Sofra’da Bu Ay

  • Muz ile Işıldayan Tarifler
  • Yeni Yılın İlk Kahvaltı Tabakları
  • Muhteşem Ana Yemekler
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Sütlü Pırasa Çorbası
KOLAY 15 DAKİKA

Sütlü Pırasa Çorbası

Etli Kıtır Çorbası
KOLAY 20 DAKİKA

Etli Kıtır Çorbası

Sıkıcık Çorbası
ORTA 10 DAKİKA

Sıkıcık Çorbası

Zerdeçallı Sebze Çorbası Tarifi
ORTA

Zerdeçallı Sebze Çorbası Tarifi