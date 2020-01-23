Patates Çorbası
Hem sağlıklı hem de lezzetli bir patates çorbası tarifi ! Sofralarınızı süsleyecek patates çorbası vazgeçilmez lezzetiniz olacak !
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patates, soğan ve kerevizi temizleyip iri parçalar halinde doğrayın. Tereyağını bir tencereye alıp eritin. Üzerine sebzeleri ekleyin ve kavurun.
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2
Sebzeler hafifçe kavrulduktan sonra unu ekleyip kavurmaya devam edin. Karışıma su ve tuzu da ilave edip sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
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3
Daha sonra blenderden geçirip pürüzsüz bir hale getirin. Yeniden tencereye alıp muskat ve karabiber ekleyin. Bir-iki taşım kaynatıp, parçalara ayrılmış chedar peyniri ve kremayı katın. Bir-iki taşım daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.
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4
Diğer yandan üzeri için tereyağını eritip ince doğranmış pastırmayı hafifçe kavurun. Çorbayı servis kaselerine alın. Üzerine pastırma, chedar peyniri ve frenk soğanı ekleyerek servis yapın
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