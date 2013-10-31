Nohut Çorbası
Lezzetli bir nohut çorbası tarifini mi aramıştınız? İşte enfes nohut çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Akşamdan ıslattığınız nohudu, ertesi gün iyice yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzüp kabuklarını soyun. Daha sonra robottan geçirerek püre haline getirin.
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2
Tavuk suyunu bir tencereye alıp kaynatın. Üzerine nohudu ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve 25-30 dakika pişirin. Üzerine 3 yemek kaşığı tereyağı ekleyin. Birkaç dakika pişirip tarçın, kimyon ve limon suyu katın.
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3
Karıştırıp ocaktan alın. 10 dakika dinlendirip servis yapın.
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