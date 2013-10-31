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Nohut Çorbası

Nohut Çorbası
ORTA

Lezzetli bir nohut çorbası tarifini mi aramıştınız? İşte enfes nohut çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Akşamdan ıslattığınız nohudu, ertesi gün iyice yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzüp kabuklarını soyun. Daha sonra robottan geçirerek püre haline getirin.
  • 2
    Tavuk suyunu bir tencereye alıp kaynatın. Üzerine nohudu ekleyin. Tuzunu ayarlayın ve 25-30 dakika pişirin. Üzerine 3 yemek kaşığı tereyağı ekleyin. Birkaç dakika pişirip tarçın, kimyon ve limon suyu katın.
  • 3
    Karıştırıp ocaktan alın. 10 dakika dinlendirip servis yapın.

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