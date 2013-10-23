Mercan Çorbası
Kızartma ve buğulaması da yapılabilmektedir. Mercan çorbası doyurucu ve lezzetli. Peki mercan çorbası nasıl yapılır? İşte püf noktalar ve tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Öncelikle ayıklanmış mercanın filetosunu çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Kıyılmış soğan ve küçük küpler halinde doğranmış havucu tencereye aldığınız tereyağında kavurun.
-
2
Un ilave edip, kokusu gidene kadar kavurmaya devam edin. Suyu katın ve kaynayınca içine kıyılmış mantar, küp doğranmış kırmızı biber ile 3 yemek kaşığı krema katın.
-
3
Kaynamaya başlayınca balık ve sarımsak ilave edin. 1 taşım kaynayınca içine kalan 1 yemek kaşığı kremayı katın ve birkaç kez karıştırdıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL