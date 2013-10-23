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Mercan Çorbası

Mercan Çorbası
ORTA

Kızartma ve buğulaması da yapılabilmektedir. Mercan çorbası doyurucu ve lezzetli. Peki mercan çorbası nasıl yapılır? İşte püf noktalar ve tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Öncelikle ayıklanmış mercanın filetosunu çıkarın ve küp şeklinde doğrayın. Kıyılmış soğan ve küçük küpler halinde doğranmış havucu tencereye aldığınız tereyağında kavurun.
  • 2
    Un ilave edip, kokusu gidene kadar kavurmaya devam edin. Suyu katın ve kaynayınca içine kıyılmış mantar, küp doğranmış kırmızı biber ile 3 yemek kaşığı krema katın.
  • 3
    Kaynamaya başlayınca balık ve sarımsak ilave edin. 1 taşım kaynayınca içine kalan 1 yemek kaşığı kremayı katın ve birkaç kez karıştırdıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak servis yapın.

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