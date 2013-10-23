Mercan Çorbası

Kaynamaya başlayınca balık ve sarımsak ilave edin. 1 taşım kaynayınca içine kalan 1 yemek kaşığı kremayı katın ve birkaç kez karıştırdıktan sonra tencereyi ocaktan alın. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Kıyılmış maydanoz serpin ve sıcak servis yapın.