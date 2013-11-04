Mantar Çorbası Tarifi
Doyurucu, lezzetli ve sofranızda yeri olması gereken mantar çorbası nasıl hazırlanır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Mantarları yıkayıp, kıyın. Kararmaması için içinde limon suyu bulunan bir kaba alın. Zeytinyağı, kıyılmış sarımsak ve limon suyundan çıkardığınız mantarı tencereye alıp, suyunu çekene dek pişirin.
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2
Un ilave edip, unun kokusu gidene kadar kavurun. Et suyu, süt ve krema ekleyip kaynamaya bırakın. Mantar hafif dişe gelecek şekilde blenderden geçirin. Karabiber, pul biber ve tuz ekleyip ocaktan alın. Üzerine karabiber serpip, dereotu ile servis yapın.
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