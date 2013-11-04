Mantar Çorbası Tarifi

Un ilave edip, unun kokusu gidene kadar kavurun. Et suyu, süt ve krema ekleyip kaynamaya bırakın. Mantar hafif dişe gelecek şekilde blenderden geçirin. Karabiber, pul biber ve tuz ekleyip ocaktan alın. Üzerine karabiber serpip, dereotu ile servis yapın.