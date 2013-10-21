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Mahluta Çorbası

Mahluta Çorbası
ORTA

Antakya mutfağına ait bir mercimek çorbası. Bildiğimiz mercimek çorbasına göre daha yoğun ve daha koyu bir kıvamı var. Mahluta çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Ayçiçeği yağını bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine yıkanıp süzülmüş mercimeği ilave edin. Bir-iki dakika kavurup et suyunu katın.
  • 2
    Mercimek iyice yumuşayınca ocaktan alıp, blender'den geçirin. Yeniden tencereye aktarıp ocağa oturtun. Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinç, kimyon ve tuz ilave edin.
  • 3
    Pirinç yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Üzeri için tereyağını kızdırıp pul biber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.

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