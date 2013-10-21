Mahluta Çorbası
Antakya mutfağına ait bir mercimek çorbası. Bildiğimiz mercimek çorbasına göre daha yoğun ve daha koyu bir kıvamı var. Mahluta çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Ayçiçeği yağını bir tencereye alıp yemeklik doğranmış soğanı rengi dönene dek kavurun. Üzerine yıkanıp süzülmüş mercimeği ilave edin. Bir-iki dakika kavurup et suyunu katın.
- 2Mercimek iyice yumuşayınca ocaktan alıp, blender'den geçirin. Yeniden tencereye aktarıp ocağa oturtun. Üzerine yıkanıp süzülmüş pirinç, kimyon ve tuz ilave edin.
- 3Pirinç yumuşayana dek pişirip ocaktan alın. Üzeri için tereyağını kızdırıp pul biber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.
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