Köy Çorbası
Ninelerimizin yaptığı yöresel yemeklerin hepsi çok lezzetlidir ve o yemeği tadanlar tarafından da çok beğenilir. İşte o yemeklerden birisi olan köy çorbası. Peki köy çorbası nasıl yapılır? Doyurucu ve sağlıklı bir çorba olan köy çorbası tarifini sizlere sunduk.
Malzemeler
Yapılışı
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1
İnce kıyılmış soğan, havuç ve ıspanağı 2 yemek kaşığı tereyağı ile soteleyin. Su ile beraber pirinç ve bulgur ilave edin.
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2
10 dakika kaynatın. Çorbanın terbiyesi için un, yoğurt ve yumurtayı karıştırıp çorbaya iyice yedirin.
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3
Daha sonra kalan tereyağında naneyi kavurun ve en son tuz ile beraber çorbaya ilave edin.
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