Kök Sebzeli Çorba
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patatesleri ve havuçları ve kerevizi küp şeklinde doğrayın. Soğan ve sarımsakları kıyın. Tereyağını döküm tencerede eritip soğan, sarımsak, rendelenmiş muskat ve sarımsakları kavurun.
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2
Üçer dakika arayla patatesi, havucu ve kerevizi ekleyerek kavurmaya devam edin.
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3
Kaynar suyu, tuzu ve defne yapraklarını ilave edin. Yüksek ateşte birkaç taşım kaynattıktan sonra tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte 25-30 dakika pişirmeye bırakın.
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4
15'inci dakikada çorbanın içinden defne yapraklarını alın.
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5
Çorbayı blender ile püre haline getirin.
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6
Tekrar ocağın üzerine alın. Taze çekilmiş karabiber serpip tatlandırın. Birkaç taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın.
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7
Dilerseniz üzerine iyice çırpılmış süzme yoğurt, naneli yağ ve fırında kuruttuğunuz kereviz yaprakları ile tamamlayıp servis yapın.
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