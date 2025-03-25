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Öğünler Çorba Kök sebzeli çorba

Kök Sebzeli Çorba

Kök Sebzeli Çorba
ORTA 30 DAKİKA

Lezzetli ve sağlıklı tarifiyle; Kök Sebzeli Çorba

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Patatesleri ve havuçları ve kerevizi küp şeklinde doğrayın. Soğan ve sarımsakları kıyın. Tereyağını döküm tencerede eritip soğan, sarımsak, rendelenmiş muskat ve sarımsakları kavurun.
  • 2
    Üçer dakika arayla patatesi, havucu ve kerevizi ekleyerek kavurmaya devam edin.
  • 3
    Kaynar suyu, tuzu ve defne yapraklarını ilave edin. Yüksek ateşte birkaç taşım kaynattıktan sonra tencerenin kapağını kapatın. Orta ateşte 25-30 dakika pişirmeye bırakın.
  • 4
    15'inci dakikada çorbanın içinden defne yapraklarını alın.
  • 5
    Çorbayı blender ile püre haline getirin.
  • 6
    Tekrar ocağın üzerine alın. Taze çekilmiş karabiber serpip tatlandırın. Birkaç taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın.
  • 7
    Dilerseniz üzerine iyice çırpılmış süzme yoğurt, naneli yağ ve fırında kuruttuğunuz kereviz yaprakları ile tamamlayıp servis yapın.

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