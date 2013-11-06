Köfteli Bulgur Çorbası Tarifi
Sofranızda mutlaka yerini alması gereken bir lezzet. Köfteli bulgur çorbası nasıl yapılır? Köfteli bulgur çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Kıyma, tuz ve karabiberi iyice yoğurun. Yuvarlak küçük köfteler yapıp, ayçiçek yağda kızartın. Tereyağını tencereye alın. Salça, et suyu veya su ekleyip, kaynatın. Bulgur ilave edip, pişmeye bırakın. Köfte ekleyip bir taşım kaynatın. Ocaktan alıp, üzerine nane ilave ederek servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Ünlü Şeflerden Sevgililer Günü'ne Özel Menüler
- Somon ve Mevsim Sebzelerinin Dansı
- 2025'in Rengi Mocha Mousse Tonlarında Tatlar
ve Daha Fazlası ...ABONE OL