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Köfteli Bulgur Çorbası Tarifi

Köfteli Bulgur Çorbası Tarifi
ORTA

Sofranızda mutlaka yerini alması gereken bir lezzet. Köfteli bulgur çorbası nasıl yapılır? Köfteli bulgur çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kıyma, tuz ve karabiberi iyice yoğurun. Yuvarlak küçük köfteler yapıp, ayçiçek yağda kızartın. Tereyağını tencereye alın. Salça, et suyu veya su ekleyip, kaynatın. Bulgur ilave edip, pişmeye bırakın. Köfte ekleyip bir taşım kaynatın. Ocaktan alıp, üzerine nane ilave ederek servis yapın.

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