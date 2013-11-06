Köfteli Bulgur Çorbası Tarifi

Kıyma, tuz ve karabiberi iyice yoğurun. Yuvarlak küçük köfteler yapıp, ayçiçek yağda kızartın. Tereyağını tencereye alın. Salça, et suyu veya su ekleyip, kaynatın. Bulgur ilave edip, pişmeye bırakın. Köfte ekleyip bir taşım kaynatın. Ocaktan alıp, üzerine nane ilave ederek servis yapın.