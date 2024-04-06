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Kıymalı Şehriye Çorbası

Kıymalı Şehriye Çorbası
KOLAY 10 DAKİKA

Sofraların vazgeçilmezi olan kıymalı şehriye çorbası çok besleyici ve lezzetli bir çorbadır. Küçük yaşta çocuğu olanlar için farklı bir alternatif olan bu çorba, besleyici olduğu kadar doyurucudur. Kısa sürede yapılabilen bu lezzetli ve besleyici çorbayı gönül rahatlığıyla sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Domatesleri doğrayıcıda çekin. Tereyağını eritip kıymayı kavurun.

  • 2

    Havuçları ilave ederek kavurmaya devam edin. Üzerine şehriye, tuz ve karabiberi ekleyin, su ilave ederek karıştırın.

  • 3

    Maydanoz ekleyerek sıcak servis yapın.

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