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Kişnişli Mercimek Çorbası Tarifi

ORTA

Sağlıklı ve bir o kadar da leziz olan kişnişli mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Mercimeği yıkayıp, süzdükten sonra tencereye alın. Kişniş, iri doğranmış havuç, dörde bölünmüş soğan, kıyılmış biber, doğranmış domates, tuz ve üzerini dört parmak geçecek kadar su ekleyin (ara sıra karıştırarak ve gerekirse su ekleyerek) pişirin.
  • 2
    Mercimeğin rengi dönünce pul biber, karabiber, kimyon, nar ekşisi ve zeytinyağı ekleyin. Kısık ateşte pişmeye bırakın. Ocaktan alıp, tahta kaşıkla ezerek süzgeçten geçirin. Başka bir tencereye alıp, biriki dakika daha kaynatın. Arzuya göre nane ve krutonla servis yapın.

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