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Öğünler Çorba Kestane çorbası

Kestane Çorbası

ORTA 15 DAKİKA

Kestane çorbası nasıl yapılmalı? Damak zevkinize layık kestane çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kestanelerin kabuklarını temizleyip kenara alın.

  • 2

    Tereyağı ve rendelenmiş soğanı tencereye alıp kavurun. Ezilmiş sarımsak ve un ilave edip karıştırarak kavurun.

  • 3

    Tavuk suyu, sirke, tuz ve karabiber katıp karıştırın. Kestaneleri ilave edip kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ocaktan alıp, blenderden geçirin.

  • 4

    Üzeri için zeytinyağını başka bir tencereye alıp, halka doğranmış soğanı ilave edip soteleyin. Dilimlenmiş mantar ekleyip sotelemeye devam edin. Çorbayı servis tabaklarına pay edin. Üzerlerine mantarlı karışımı pay edip servis yapın.

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