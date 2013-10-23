Karidesli Mercan Çorba Tarifi

Yeniden fırına verin ve kaşar eriyene kadar bekletip, servis tabağına alın. Diğer taraftan sos için un ve tereyağını bir tavada kavurun. İçine safran ve soya sosu katıp, karıştırın. Suyu ilave edip, kaynatın. En son kremayı ekleyin ve tavayı ocaktan alın. Balığın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.