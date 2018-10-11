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Hünkar Çorbası Tarifi

Hünkar Çorbası Tarifi
ORTA 20 DAKİKA

Lezzetli hünkar çorbasını sizler için araştırdık ve işte tarifi. Hünkar çorbası nasıl yapılmalı?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Tavuk budunu tencereye alıp, üzerini kaplayacak kadar sıcak su ilave edin ve tuz ekleyip, yumuşayana dek haşlayın. Ocaktan alıp tavuk budunu sudan çıkarın ve didikledikten sonra kenara alın.

  • 2

    Ayrı bir yerde tereyağı ve ayçiçek yağı tencereye alıp ısıtın. Tereyağı eriyince ince kıyılmış soğan ilave edip 2 dakika soteleyin. Un ekleyip kokusu çıkana dek karıştırarak kavurun.

  • 3

    Süt ve tavuk suyu ilave edip çırpma teli ile çırparak karıştırın. Tavuğu ekleyip 2 dakika kaynatın ve ocaktan alın. Tuzunu ayarlayıp karıştırın.

  • 4

    Üzeri için tereyağı ve sıvı yağı tavaya alıp ısıtın. Toz kırmızıbiber ve nane ekleyip bir iki çevirin. Ocaktan alın ve çorbanın üzerine gezdirerek servis yapın.

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