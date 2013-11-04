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İtalyan Usulü Mınestrone Tarifi

İtalyan Usulü Mınestrone Tarifi
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Sağlıklı, bol vitaminli bir tür İtalyan sebze çorbası olan minestrone'yi hazırlamak için elinizi korkak alıştırmayın. Peki İtalyan usulü mınestrone nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Sebze suyu ve domates püresini tencereye alıp kaynatın. Zeytinyağı, soğan, sarmısak, havuç, patates, kereviz sapı, deniz tuzu, pulbiber, nane ve karabiber ilave edip, tencerenin kapağını kapatın.
  • 2
    Orta ısıda 30-35 dakika pişirin. Makarna ekleyin. Ara sıra karıştırarak makarna yumuşayana dek pişirin Parmesan peyniri serpip karıştırın. Sıcak olarak servis yapın.

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