Hünkar Çorbası
Osmanlı mutfağından gelen bir lezzet olan hünkar çorbasını evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte hünkar çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tane karabiberi Arnica blender'in öğütücü aparatı yardımı ile toz haline getirin ve kenara alın.Tereyağının yarısında unu çiğ kokusu gidinceye kadar kavurup 1 litre su ekleyin ve kaynatın.
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2
Üzerine şehriyenin yarısını ilave edip kaynamaya bırakın. Başka bir tencerede kalan tereyağını kısık ısıda eritin. Kalan arpa şehriyeyi ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.
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3
Kalan 1 litre suyu Arnica ısıtıcıda kaynatıp tencereye katın. Şehriye yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
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4
Üzerine diğer tencerede kaynayan şehriyeli karışımı ilave edip karıştırın. Tuzunu ayarlayın. Sütü ekleyip 10 dakika pişirin.
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5
Çorbayı ocaktan alıp kaselere pay edin. Üzerlerine tarçın ve karabiber serpin. Sıcak olarak servis yapın.
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