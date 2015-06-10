Hindistan Cevizli Tatlı Patates Çorbası Tarifi
Hindistan cevizli tatlı patates çorbası nasıl yapılır? Değişik ve farklı bir lezzet olan Hindistan cevizli tatlı patates çorbası tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Öncelikle çorba yapımında kullanacağınız hindistan cevizi sütünü hazırlayın. Bunun için, hindistan cevizinin üzerindeki 3 gözü bir tirbuşonla delin. İçindeki sütü akıtın.
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2
Daha sonra hindistan cevizinin kabuğunu kırıp içindeki beyaz etli kısımları çıkarın ve rendeleyin. Rendelediğiniz hindistan cevizini 1 litre kaynar suya katıp, 1 saat bekletin.
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3
Su ılınınca rendelenmiş hindistan cevizini elinizle ovun. Daha sonra suyunu süzüp kenara alın. Süt hazırlamada kullandığınız hindistan cevizi rendesinden 2 yemek kaşığını ayırın.
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4
Çorba için patateslerin kabuklarını soyup, küçük küpler halinde doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alın ve ince kıyılmış soğanı soteleyin. Patatesi katın ve 10 dakika karıştırarak kavurun.
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5
Üzerine, meyvenin içinden akıttığınız hindistan cevizi sütünü, kendi hazırladığınız 1 litrelik sütü, 2 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesini, zencefil, muskat, sarımsak, pul biber ve tuzu katıp, 35-40 dakika kaynatın.
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6
Daha sonra karışımı blenderden geçirin. Koyu olursa, üzerine biraz sıcak su ekleyin. Tuzunu ve karabiberini kontrol ettikten sonra servis yapın.
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