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Öğünler Çorba Hindistan cevizli tatlı patates çorbası tarifi

Hindistan Cevizli Tatlı Patates Çorbası Tarifi

Hindistan Cevizli Tatlı Patates Çorbası Tarifi
ORTA

Hindistan cevizli tatlı patates çorbası nasıl yapılır? Değişik ve farklı bir lezzet olan Hindistan cevizli tatlı patates çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Öncelikle çorba yapımında kullanacağınız hindistan cevizi sütünü hazırlayın. Bunun için, hindistan cevizinin üzerindeki 3 gözü bir tirbuşonla delin. İçindeki sütü akıtın.
  • 2
    Daha sonra hindistan cevizinin kabuğunu kırıp içindeki beyaz etli kısımları çıkarın ve rendeleyin. Rendelediğiniz hindistan cevizini 1 litre kaynar suya katıp, 1 saat bekletin.
  • 3
    Su ılınınca rendelenmiş hindistan cevizini elinizle ovun. Daha sonra suyunu süzüp kenara alın. Süt hazırlamada kullandığınız hindistan cevizi rendesinden 2 yemek kaşığını ayırın.
  • 4
    Çorba için patateslerin kabuklarını soyup, küçük küpler halinde doğrayın. Zeytinyağını bir tencereye alın ve ince kıyılmış soğanı soteleyin. Patatesi katın ve 10 dakika karıştırarak kavurun.
  • 5
    Üzerine, meyvenin içinden akıttığınız hindistan cevizi sütünü, kendi hazırladığınız 1 litrelik sütü, 2 yemek kaşığı hindistan cevizi rendesini, zencefil, muskat, sarımsak, pul biber ve tuzu katıp, 35-40 dakika kaynatın.
  • 6
    Daha sonra karışımı blenderden geçirin. Koyu olursa, üzerine biraz sıcak su ekleyin. Tuzunu ve karabiberini kontrol ettikten sonra servis yapın.

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