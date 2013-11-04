Grekça Çorbası Tarifi
Farklı ve lezzetli bir çorba olan grekça çorbası nasıl hazırlanır? İşte grekça çorba tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Yoğurt ve unu krema kıvamı alana dek çırpın. Su ekleyip kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Ayrı bir yerde greçkanın üzerine bolca sıcak su dökün. Yarım saat dinlendirip, suyunu süzün ve çorbaya ekleyin.
-
2
Tuzunu ayarlayıp, 10 dakika pişirin. Tereyağını kızdırıp, pulbiber ve nane ilave edin. 1-2 dakika karıştırıp ocaktan alın. Çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
- Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
- Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...ABONE OL