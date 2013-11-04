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Öğünler Çorba Grekça çorbası tarifi

Grekça Çorbası Tarifi

ORTA

Farklı ve lezzetli bir çorba olan grekça çorbası nasıl hazırlanır? İşte grekça çorba tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yoğurt ve unu krema kıvamı alana dek çırpın. Su ekleyip kaynayana kadar karıştırarak pişirin. Ayrı bir yerde greçkanın üzerine bolca sıcak su dökün. Yarım saat dinlendirip, suyunu süzün ve çorbaya ekleyin.
  • 2
    Tuzunu ayarlayıp, 10 dakika pişirin. Tereyağını kızdırıp, pulbiber ve nane ilave edin. 1-2 dakika karıştırıp ocaktan alın. Çorbanın üzerine gezdirip, sıcak olarak servis yapın.

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