Tarif Ara
Öğünler Çorba Gravyer peynirli soğan çorbası

Gravyer Peynirli Soğan Çorbası

Gravyer Peynirli Soğan Çorbası
ORTA

Farklı bir lezzet denemek ve sofrada görmek isteyenler için grevyer peynirli soğan çorbası. Peki grevyer peynirli soğan çorbası nasıl yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Kepek ekmeklerini dörde bölüp fırında kızartın ve soğuması için kenara alın. Soğanları piyazlık doğrayıp, zeytinyağında rengi dönene dek kavurun. Ayrı bir tencereye suyu alıp kaynatın.
  • 2
    Et bulyon, salça, toz beyaz biber ve tuz ekleyip, et bulyonlar eriyene dek karıştırın. Soğanı salçalı suya ekleyip 5 dakika pişirin. Çorbayı porsiyonluk fırın kaplarına pay edin. Üzerlerine kızarmış ekmek dilimleri yerleştirip, rendelenmiş gravyer peyniri serpiştirin.
  • 3
    Önceden ısıtılmış 200 derece fırında peynir kızarıncaya pişirin. Sıcak olarak servis yapın.

Sofra’da Bu Ay

  • Anneler Günü'ne ve Kurban Bayramı'na Özel Tarifler
  • Kaan Yarman'la Tam Kararında Lezzetler
  • Maria Ekmekçioğlu'ndan Girit Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Pırtike Çorbası
ORTA

Pırtike Çorbası

Tavuk Suyu Çorbası

Tavuk Suyu Çorbası

Yayla Çorbası
15 DAKİKA

Yayla Çorbası

Şipşak Tarhana Tarifi
KOLAY 5 DAKİKA

Şipşak Tarhana Tarifi