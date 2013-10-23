Gravyer Peynirli Soğan Çorbası
Farklı bir lezzet denemek ve sofrada görmek isteyenler için grevyer peynirli soğan çorbası. Peki grevyer peynirli soğan çorbası nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kepek ekmeklerini dörde bölüp fırında kızartın ve soğuması için kenara alın. Soğanları piyazlık doğrayıp, zeytinyağında rengi dönene dek kavurun. Ayrı bir tencereye suyu alıp kaynatın.
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2
Et bulyon, salça, toz beyaz biber ve tuz ekleyip, et bulyonlar eriyene dek karıştırın. Soğanı salçalı suya ekleyip 5 dakika pişirin. Çorbayı porsiyonluk fırın kaplarına pay edin. Üzerlerine kızarmış ekmek dilimleri yerleştirip, rendelenmiş gravyer peyniri serpiştirin.
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3
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında peynir kızarıncaya pişirin. Sıcak olarak servis yapın.
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