Kuşkonmaz Çorbası
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kuşkonmazların sap kısımlarından 2 cm'lik bölümü keserek atın. Gövdenin alt yarısını sebze soyucu ile soyun. İri parçalar halinde dilimleyin.
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2
Zeytinyağını tencereye alın. İri kıyılmış soğan ve sarımsakları kuşkonmaz ve limon suyu ile beraber 5 dakika kavurun. Su ekleyin ve kaynadıktan sonra 20 dakika daha pişirin. Tereyağı ve tuz katıp karıştırın. Karışımı pürüzsüz bir kıvam alana dek blender'den geçirin.
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3
Üzeri için kıyılmış dereotu, taze soğanın yeşil kısımları ve taze çekilmiş karabiber serpiştirin. Krema gezdirip ılık olarak servis yapın.
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