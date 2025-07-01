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Kuşkonmaz Çorbası

Kuşkonmaz Çorbası
ORTA 20 DAKİKA

Sağlıklı ve lezzetli kuşkonmaz çorbası tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kuşkonmazların sap kısımlarından 2 cm'lik bölümü keserek atın. Gövdenin alt yarısını sebze soyucu ile soyun. İri parçalar halinde dilimleyin.

  • 2

    Zeytinyağını tencereye alın. İri kıyılmış soğan ve sarımsakları kuşkonmaz ve limon suyu ile beraber 5 dakika kavurun. Su ekleyin ve kaynadıktan sonra 20 dakika daha pişirin. Tereyağı ve tuz katıp karıştırın. Karışımı pürüzsüz bir kıvam alana dek blender'den geçirin.

  • 3

    Üzeri için kıyılmış dereotu, taze soğanın yeşil kısımları ve taze çekilmiş karabiber serpiştirin. Krema gezdirip ılık olarak servis yapın.

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