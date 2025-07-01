Kuşkonmaz Çorbası

Zeytinyağını tencereye alın. İri kıyılmış soğan ve sarımsakları kuşkonmaz ve limon suyu ile beraber 5 dakika kavurun. Su ekleyin ve kaynadıktan sonra 20 dakika daha pişirin. Tereyağı ve tuz katıp karıştırın. Karışımı pürüzsüz bir kıvam alana dek blender'den geçirin.