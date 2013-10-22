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Gaspacho (Soğuk Domates Çorbası)

Gaspacho Soğuk Domates Çorbası
ORTA

Yaz sıcaklarında serinletecek soğuk domates çorbası tarifi... Soğuk Çorba Nasıl Yapılır?

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Domates suyu, domates, soğan, sarımsak, salatalık, üzüm sirkesi, kırmızı biber, dereotu ve zeytinyağını blender'den geçirin. Tuz ekleyip karıştırın. Servis tabaklarına pay edin.
  • 2
    Üzeri için salatalık, domates ve kırmızı biberi küp doğrayın. Soğanı kıyın. Tümünü harmanlayıp, her tabağın üzerine 3'er yemek kaşığı ekleyin. Soğuk servis yapın.

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