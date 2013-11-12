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Fındıklı Çorba Tarifi

Fındıklı Çorba Tarifi
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Fındık çorbası en şifalı çorbalardan biridir. Peki fındık çorbası nasıl yapılır? İşte sizlere fındık çorbasının tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yemeklik doğranmış soğanı tencereye alın ve tereyağı ile birlikte kavurun. Unu ilave edin ve kokusu gidene kadar kavurmaya devam edin.
  • 2
    Salçayı katın ve 1-2 kez çevirdikten sonra fındık tozu ile suyu ekleyin.
  • 3
    Tuzunu ayarlayın ve kaynamaya bırakın. Kısık ateşte 5-6 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alın ve kıyılmış maydanoz katın. Servis yaparken üzerine fındık tozu ekleyin.

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