Fındıklı Çorba Tarifi
Fındık çorbası en şifalı çorbalardan biridir. Peki fındık çorbası nasıl yapılır? İşte sizlere fındık çorbasının tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yemeklik doğranmış soğanı tencereye alın ve tereyağı ile birlikte kavurun. Unu ilave edin ve kokusu gidene kadar kavurmaya devam edin.
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2
Salçayı katın ve 1-2 kez çevirdikten sonra fındık tozu ile suyu ekleyin.
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3
Tuzunu ayarlayın ve kaynamaya bırakın. Kısık ateşte 5-6 dakika kaynadıktan sonra ocaktan alın ve kıyılmış maydanoz katın. Servis yaparken üzerine fındık tozu ekleyin.
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