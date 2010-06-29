Ev Yapımı Tarhana

Ara sıra hamurları alt üst ederek kurumalarını sağlayın. Daha sonra hamurları küçük parçalara ayırın. Delikli kevgirden geçirin. Dilerseniz ufalama işlemini robotta da yapabilirsiniz. Tarhanayı temiz bir bez üzerine yayıp birkaç gün kurutun. Bez torbada saklayın.