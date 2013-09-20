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Erişteli Yeşil Mercimek Çorbası Tarifi

Erişteli Yeşil Mercimek Çorbası Tarifi
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Erişte ile daha da doyurucu hale gelen erişteli yeşil mercimek çorbasını çok seveceksiniz. Peki erişteli yeşil mercimek çorbası nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Ayıklanmış mercimeği bir gece öncesinden ıslatın. Daha sonra 5-6 su bardağı suyla birlikte yarı yarıya yumuşayana kadar pişirin. Erişteyi ekleyin ve erişteler yumuşayana kadar pişirmeye devam edin.
  • 2
    Tuzunu ayarlayın. Diğer taraftan tavaya aldığınız tereyağında ince kıyılmış soğanı pembeleşene kadar kavurun. Kabukları soyulmuş ve küp doğranmış domatesi ekleyin. 1
  • 3
    -2 dakika daha kavurduktan sonra naneyi katın. Bu karışımı çorbaya ilave edip karıştırın ve sıcak olarak servis yapın.

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