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Erişteli Köfteli Çorba Tarifi

Erişteli Köfteli Çorba Tarifi
ORTA

Çorba demek haksızlık olur aslında, erişteli köfteli çorba tarifi bir öğün olarak tüketilebilecek nefis bir yemek. Erişteli köfteli çorba tatili nasıl yapılır? İşte tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Köfteleri hazırlamak için kıymayı bir kaba alın. Üzerine kıyılmış maydanoz, su, tuz, karabiber ve yenibahar ilave edip yoğurun.
  • 2
    Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlak köfteler hazırlayın. Daha sonra ayçiçeği yağında kızartıp kenara alın. Su ve tuzu bir tencereye alıp, kaynatın.
  • 3
    Üzerine erişteyi ilave edin. Erişte yumuşayınca köfteleri ilave edip 5 dakika pişirin. Yoğurt ve sarımsağı birlikte çırpın. Üzerine çorbanın suyundan bir kepçe ekleyip, karıştırın. Azar azar ve sürekli karıştırarak tencereye ilave edin.
  • 4
    Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Tereyağını kızdırıp, pul biber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.

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