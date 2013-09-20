Erişteli Köfteli Çorba Tarifi
Çorba demek haksızlık olur aslında, erişteli köfteli çorba tarifi bir öğün olarak tüketilebilecek nefis bir yemek. Erişteli köfteli çorba tatili nasıl yapılır? İşte tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Köfteleri hazırlamak için kıymayı bir kaba alın. Üzerine kıyılmış maydanoz, su, tuz, karabiber ve yenibahar ilave edip yoğurun.
-
2
Harçtan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp, yuvarlak köfteler hazırlayın. Daha sonra ayçiçeği yağında kızartıp kenara alın. Su ve tuzu bir tencereye alıp, kaynatın.
-
3
Üzerine erişteyi ilave edin. Erişte yumuşayınca köfteleri ilave edip 5 dakika pişirin. Yoğurt ve sarımsağı birlikte çırpın. Üzerine çorbanın suyundan bir kepçe ekleyip, karıştırın. Azar azar ve sürekli karıştırarak tencereye ilave edin.
-
4
Bir-iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Tereyağını kızdırıp, pul biber ve naneyi yakın. Çorbanın üzerine gezdirip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Haftalık Örnek Menü Dengede 7 Gün 3’er Öğün
- Dr. Ayça Kaya’dan Düşük Karbonhidratlı Beslenmede Altın Kurallar
- Düşük Karbonhidratlı Tarifler
ve Daha Fazlası ...ABONE OL